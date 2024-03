Giorgi e Arnaldi superano il 1° turno a Indian Wells

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Esordio con vittoria e prestazione convincente per Camila Giorgi nel “BNP Paribas Open”, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il primo Atp Masters 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 9.258.080 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. La 32enne di Macerata, numero 106 del ranking, si è imposta per 6-3, 6-2 sulla britannica Katie Boulter, numero 27 Wta, reduce dal successo nel “500” di San Diego.

Al secondo turno Giorgi affronterà la ceca Linda Noskova, numero 29 del ranking e 26 del seeding.

Nel tabellone maschile avanza anche Matteo Arnaldi. Il tennista ligure, numero 40 Atp, si è imposto sul francese Luca Van Assche 7-6(6), 7-6(3), guadagnandosi la sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo.

A proposito di spagnoli, costretto a rinunciare Rafa Nadal. “Con grande tristezza devo ritirarmi da questo fantastico torneo di Indian Wells. Tutti sanno quanto ami questo posto e quanto ami giocare qui ed è per questo che sono venuto in anticipo per allenarmi e cercare di prepararmi – il suo messaggio social -. Ho lavorato duramente, ho fatto un test questo fine settimana (il match esibizione a Las Vegas con Carlos Alcaraz) ma non mi sento pronto per giocare ai massimi livelli in un torneo così importante. Non è una decisione facile, è dura, ma non posso mentire a me stesso e alle migliaia di fan. Mi mancherete tutti, sono sicuro che il torneo sarà un grande successo”, le parole di Nadal che al primo turno avrebbe dovuto affrontare Milos Raonic e che sarà sostituito dall’indiano Sumit Nagal.

