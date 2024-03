Premio Ferro: un incontro on line per conoscere le esperienze di innovazione nell’economia sociale

Un’occasione per conoscere le esperienze delle realtà premiate nelle precedenti edizioni del Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale: martedì 12 marzo, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, su Zoom.

Economia sociale. In quest’ambito, il Prof. Angelo Ferro – imprenditore, docente e filantropo padovano, scomparso nel 2016 – è stato una guida.

Per ricordarlo, Fondazione Cariparo e Fondazione Emanuela Zancan, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e il patrocinio di CSVnet, ACRI e Forum Nazionale Terzo Settore, assegneranno un premio di 20.000 euro agli enti che più hanno contribuito allo sviluppo dell’economia sociale, introducendo servizi o processi innovativi.

Incontra i vincitori delle scorse edizioni

Gli enti senza scopo di lucro che stanno predisponendo la loro candidatura (la scadenza per l’edizione 2024 è il 18 marzo) o semplicemente quanti desiderano saperne di più sul Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale potranno partecipare a un incontro online in cui avranno l’opportunità di conoscere le esperienze delle realtà premiate nelle precedenti edizioni.

L’incontro si terrà martedì 12 marzo 2024, dalle 17.30 alle 19.00, su piattaforma Zoom.

Per ricevere le credenziali di accesso è necessario registrarsi a questo link:

Voglio partecipare

(Fondazione Cariparo)