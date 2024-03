Nuove competenze per la città futura: compila il questionario

La nostra Associazione, da sempre attenta ai bisogni delle imprese, sta attualmente realizzando il progetto “Nuove competenze per la città futura”. In questa fase, è di fondamentale importanza rilevare le tendenze che definiranno la tipologia delle nuove abitazioni e delle città del futuro. L’obiettivo è comprendere per tempo quali sono le esigenze formative necessarie per i nuovi operatori del comparto casa.

Per soddisfare concretamente i bisogni espressi dalle imprese e far emergere le necessità di tipo organizzativo e formativo, è stato predisposto un questionario. Ti invitiamo a dedicare qualche minuto del tuo tempo alla compilazione del questionario, entro l’11 marzo.

Le tue opinioni e le tue esigenze sono fondamentali per plasmare il futuro delle nostre città. Grazie per il tuo contributo!

(Confartigianato Imprese Padova)