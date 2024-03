Frode fiscale, in Spagna chiesta condanna in carcere per Ancelotti

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La procura provinciale di Madrid ha chiesto una condanna a 4 anni e 9 mesi di carcere per Carlo Ancelotti per frode fiscale. Lo riportano i media spagnoli. Secondo l’accusa, il tecnico di Reggiolo avrebbe frodato l’erario per poco più di un milione di euro fra il 2014 (386.361 euro) e il 2015 (675.718 euro), omettendo nelle sue dichiarazioni i redditi relativi allo sfruttamento dei diritti d’immagine ceduti ad altri enti.

Secondo gli inquirenti, Ancelotti – raggiunto dalla notizia mentre sta preparando il ritorno degli ottavi di Champions di stasera contro il Lipsia – durante la sua prima esperienza al Real Madrid avrebbe fatto ricorso ad una rete “complessa” e “confusa” di trust e società interposte per canalizzare il pagamento dei diritti di immagine, simulando la cessione di tali diritti a enti “privi di reale attività” con domicilio fuori dalla Spagna. In questo modo avrebbe cercato di occultare “il reale beneficiario dei proventi dei suoi diritti di immagine, in modo che nè lui nè alcuna di dette società fossero costrette a pagare le tasse sulle ingenti somme ricevute in Spagna o fuori dal nostro Paese”.

