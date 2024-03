Este: Elezioni europee 2024. Voto dei cittadini italiani iscritti AIRE residenti negli altri Stati dell’Unione Europea

Home Notizie Elezioni europee 2024. Voto dei cittadini italiani iscritti AIRE residenti negli altri Stati dell’Unione Europea

Alle elezioni europee non si applica quindi il sistema del voto per corrispondenza: gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell’Unione Europea, possono votare presso le apposite sezioni elettorali istituite in loco dalla nostra rete diplomatico-consolare.

Si invitano i connazionali a verificare presso i siti web della rappresentanza diplomatica o consolare competente per la propria residenza all’estero notizie ed informazioni sul seggio presso il quale votare, date ed orari.

In alternativa iI cittadini italiani iscritti AIRE residenti negli altri Paesi dell’Unione Europea possono votare in occasione della Elezione dei membri del Parlamento Europeo 2024 per i rappresentanti al Parlamento europeo spettanti allo Stato ove sono residenti, effettuando apposita opzione.

Per informazioni in merito all’esercizio dell’opzione a favre dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti al Paese UE di residenza consultare il sito web ovvero prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare competente per la propria residenza all’estero.

(Comune di Este)