Scatto (Lega – LV): “La Sardegna è autonoma, il Veneto ancora no. Nessuna lezione da chi gode da sempre di maggiori benefici”

01 marzo 2024

(Arv) Venezia 1 mar. 2024 – “In Italia ci sono cinque Regioni a Statuto speciale. Tra queste, anche la Sardegna, che dal 1948, con un’apposita Legge costituzionale, gode di particolari forme di autonomia. Lo dico per i non esperti in materia, che si sono moltiplicati in questi ultimi mesi da quando la riforma dell’autonomia è al centro del dibattito politico. E per i Presidenti di Regione che magari, presi ancora dall’euforia dell’esito elettorale, non hanno ancora avuto tempo di leggere lo Statuto e il Regolamento del proprio ente”.

Con queste parole, Francesca Scatto, consigliere regionale della Lega – Liga Veneta e presidente della Sesta commissione, commenta “le dichiarazioni, riportate nei giornali di oggi, della neoeletta presidente della Sardegna Alessandra Todde”.

“La Presidente di una Regione autonoma che contesta la richiesta di maggiore autonomia del Veneto è la sublimazione politica del paradosso. Una posizione che va a ingrossare la schiera di chi, per timore di perdere la propria posizione e dover rendicontare il proprio lavoro, a riforma approvata sarà costretto a spiegare ai cittadini cosa sta facendo. In politica siamo abituati, ormai, a sentire di tutto. Oggi, tuttavia, pare di essere su ‘Scherzi a parte’”, conclude Scatto.

(Regione Veneto)