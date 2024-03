Guarda (EV): “Minacce di morte al sindaco di Cortina d’Ampezzo. La mia solidarietà al sindaco Lorenzi. Intollerabile il dissenso violento”

01 marzo 2024

(Arv) Venezia 1 mar. 2024 – “Sono tra le prime oppositrici alla realizzazione della pista da bob a Cortina, ma, a fronte delle minacce di morte indirizzate al sindaco Lorenzi, trovo essenziale ribadire che il dissenso non può e non deve conoscere altri canali di espressione se non quelli legittimi e trasparenti dell’aperto e pacifico confronto. Trovo pertanto vigliacche, intollerabili e inaccettabili le minacce di morte rivolte al sindaco di Cortina d’Ampezzo, al quale rivolgo tutta la mia solidarietà. Le minacce turbano la libertà dell’individuo, erodono gli spazi dell’azione dell’amministratore e pongono a repentaglio la democrazia e dunque la libertà di tutti nell’esprimere, attraverso forme legittime, il dissenso”. E’ quanto dichiara la consigliera regionale di Europa Verde, Cristina Guarda.

(Regione Veneto)