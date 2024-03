Consiglio Veneto convocato martedì 5 marzo alle 10.30

01 marzo 2024

(Arv) Venezia 1 mar. 2024 – Si informa che il Consiglio regionale del Veneto è convocato martedì 5 marzo, alle 10.30.

All’ordine del giorno, innanzitutto, la relazione di alcune interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta scritta.

Verranno quindi esaminati i seguenti atti: Proposta di legge, primo firmatario e Relatore in Aula, Laura Cestari (Lega- LV), “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche”. Correlatore sarà Elena Ostanel (VcV); Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale – ai sensi dell’art. 121 della Costituzione – primo firmatario e Relatore in Aula, Francesca Scatto (Lega- LV), “Misure di agevolazione fiscale per la cultura”. Correlatore sarà Elena Ostanel (VcV); Proposta di legge, primo firmatario e Relatore per l’Aula, Giuseppe Pan (Lega- LV), “Via della seta: disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale”. Correlatore sarà Montanariello (Pd).

Infine, spazio all’esame di diverse Mozioni e Risoluzioni di iniziativa consiliare.

E’ possibile consultare l’ordine del giorno completo dei lavori al seguente link: tinyurl.com/5n8ef2p4

Per seguire la diretta streaming della seduta, sarà possibile collegarsi a questo link: tinyurl.com/ybab9hus

(Regione Veneto)