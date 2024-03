Boron (GM-FI): “E’ necessario ripensare al progetto del Grande Raccordo Anulare di Padova, alla luce della nuova viabilità tramviaria. Presentata Interrogazione”

01 marzo 2024

(Arv) Venezia 1 mar. 2024 – “Il traffico di Padova, soprattutto nella zona ovest della città, e in particolare il traffico pesante, nel corso degli ultimi anni è aumentato. A questo si aggiunge, la realizzazione della linea del tram Vigonza-Rubano che ha modificato e sta ancora modificando in maniera negativa la viabilità soprattutto su via Chiesanuova”. Così il consigliere regionale Fabrizio Boron (Gruppo misto – Forza Italia) che aggiunge: “A questo proposito, ho presentato in Consiglio regionale del Veneto, un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale se intende attivare l’iter per rispolverare il vecchio progetto del Grande Raccordo Anulare di Padova, GRA, risalente a vent’anni fa, al fine di rivalutarlo e adattarlo alla luce della situazione odierna della viabilità cittadina”.

“È necessario capire con urgenza – commenta Boron – la direzione che intende prendere la Regione del Veneto, per poter dare risposte concrete alle crescenti necessità viabilistiche, rivalutando l’importanza di realizzare un’opera come il GRA, di cui Padova ha necessità e di cui il quartiere Chiesanuova ne sente il bisogno per non rimanere, in futuro, con l’avvento del tram, isolata rispetto al resto della città”, conclude Fabrizio Boron.

(Regione Veneto)