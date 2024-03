BERTIN E BITONCI: UN INCONTRO PER PARLARE DELLE RIFORME DEL SISTEMA CONFIDI

Incontro nella sede dell’Ascom Confcommercio di Padova tra il sottosegretario al Mimit, on. Massimo Bitonci ed il presidente di Confcommercio Veneto e Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin.

Al centro del colloquio le riforme del fondo di garanzia per le PMI e del sistema dei Confidi

La riforma del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e la prossima riforma del Sistema dei Confidi sono stati al centro dell’incontro svoltosi questa mattina nella sede dell’Ascom Confcommercio di Padova tra il sottosegretario al Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’On. Massimo Bitonci ed il presidente di Confcommercio Veneto e Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin.

“Al sottosegretario che ha ribadito il suo impegno in favore del comparto – ha riferito al termine dell’incontro il presidente Bertin – abbiamo sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai Confidi controllati dalla Banca d’Italia (tra i quali il nostro Fidi Impresa & Turismo Veneto) soprattutto in questo momento di tassi ancora alti, per garantire alle imprese quel sostegno finanziario di cui necessitano sia in termini di liquidità che di investimenti”.

L’incontro è stato anche l’occasione per un giro d’orizzonte sulle tematiche specifiche del terziario di mercato veneto e padovano.

PADOVA 1° MARZO 2024

(Ascom Padova)