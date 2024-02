Venturini (FI): “Ho segnalato ad Autostrade per l’Italia la situazione della A13: indicazioni per chiedere i rimborsi”

28 febbraio 2024

(Arv) Venezia 28 feb. 2024 – “Sto seguendo la vicenda delle auto danneggiate lungo l’autostrada A13 per le buche nell’asfalto generate dalle abbondanti piogge. Ho provveduto a segnalare la situazione ad ASPI (Autostrade per l’Italia S.p.A.) che è il soggetto gestore di questo tratto di rete autostradale perché sono molti gli automobilisti che hanno visto danneggiata la propria auto, mettendo anche a rischio la propria sicurezza, a causa delle buche che si sono formate”. Così la capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Elisa Venturini che aggiunge: “Naturalmente il tema della sicurezza è il più importante, ma anche il ‘semplice’ danneggiamento di pneumatici e la necessità di richiedere l’intervento del carro attrezzi causano spese impreviste e significative che possono avere ricadute sul bilancio di molte persone e di molte famiglie”.

“Per questo – conclude Venturini – ho chiesto ad Aspi la procedura per avanzare la richiesta danni: è sufficiente mandare una pec con la documentazione a [email protected]. C’è anche un servizio telefonico al numero 803.111 che per i danni subiti in autostrada risponde il lunedì ed il venerdì dalle 9 alle 12 ed il mercoledì dalle 14,30 alle 16,30”.

(Regione Veneto)