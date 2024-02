Terza commissione – Via libera a due Pareri alla Giunta regionale in materia di sviluppo rurale e al Pdl sulla ‘Via della seta veneta’

28 febbraio 2024

(Arv) Venezia 28 feb. 2024 – La Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), nel corso della seduta odierna, ha dato a maggioranza il proprio via libera al Parere alla Giunta regionale n. 350, propedeutico all’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 4.4.3 (Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica – Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica), e 13.1.1 (Indennità compensativa in zona montana), per un importo a bando pari a 20,5 milioni di euro, a valere sul piano finanziario del PSR 2014-2022. Approvato anche il Parere n. 351 che dispone l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l’intervento SRA29 – Azione 29.1 – Conversione all’agricoltura biologica del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto, per un importo a bando pari a 2 milioni di euro.

Completato, infine, l’esame del Progetto di legge n. 193, già illustrato nelle precedenti sedute della Commissione, che detta disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione e il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale, la ‘Via della seta veneta’; relatore per l’Aula, il primo firmatario della proposta legislativa, il consigliere Giuseppe Pan (Lega-LV), correlatore, Jonatan Montanariello (Partito Democratico).

