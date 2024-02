Spazi per crescere e sognare: torna il bando Prima Infanzia

1,5 milioni di euro per migliorare la qualità degli spazi e degli ambienti dedicati all’infanzia delle province di Padova e Rovigo. Torna il bando Prima Infanzia, per promuovere il benessere, lo sviluppo della creatività e del pieno potenziale dei più piccoli.

Molti studi hanno confermato che i primi 2000 giorni di vita da un bambino sono determinanti per il suo futuro e per il suo sviluppo fisico, cognitivo, sociale e emotivo. Lo sviluppo che avviene in questo periodo, infatti, influisce in maniera determinante sul suo futuro, dalla giovinezza, all’ adolescenza fino all’età matura.

Asili nido e scuole dell’infanzia sono luoghi in cui viene favorito lo sviluppo del pieno potenziale dei bambini.

A evidenziarlo sono numerosi studi che dimostrano come l’ingresso precoce in un sistema di servizi educativi di qualità rappresenti un vero e proprio investimento sul futuro dei bambini, soprattutto se provenienti da ambienti famigliari che vivono qualche forma di svantaggio (economico, sociale, culturale).

Ecco perché la Fondazione Cariparo promuove il bando Prima infanzia 2024 che, con un plafond dedicato di 1,5 milioni di euro, punta a migliorare la qualità degli spazi e dell’ambiente educativo delle strutture che accolgono i bambini da 0 a 6 anni, sostenendo l’acquisto di arredi, ausili e attrezzature sia per interno che per esterno dedicate alla prima infanzia.

Se abbiamo a cuore il futuro del nostro paese, è doveroso investire nelle nuove generazioni a partire dalla scuola dell’infanzia, il cui accesso dovrebbe essere garantito a tutti i bambini. – Gilberto Muraro, Presidente Fondazione Cariparo

Il bando Prima Infanzia

Il bando Prima Infanzia è rivolto a enti religiosi civilmente riconosciuti e ad enti e istituzioni di natura pubblica o privata non profit, con sede nelle province di Padova e Rovigo e proprietari o gestori di strutture per la prima infanzia (0 – 6 anni).

Potranno concorrere solo progetti che abbiano per oggetto l’acquisto di arredi ed attrezzature per spazi adibiti a servizi di uso comune; ausili e giochi, anche di tipo inclusivo; attrezzature digitali regolate sulla base delle diverse tappe di sviluppo infantile, attrezzature didattico educative.

Per i progetti vincitori la Fondazione stanzierà un contributo massimo di 30.000 euro e non superiore all’80% del costo complessivo del progetto.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 13.00 del 15 maggio 2024.

Per partecipare

(Fondazione Cariparo)