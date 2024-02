Pavanetto (FDI): “Ambiti territoriali sociali, dalla Quinta commissione bene l’ok per ulteriori fondi: più strumenti operativi per le risposte in ambito sociale e sociosanitario”

28 febbraio 2024

(Arv) Venezia 28 feb. 2024 – “Il riassetto degli ambiti territoriali sociali porterà ulteriori risorse a questi importanti strumenti operativi che danno significative risposte in ambito sociale e sociosanitario alla popolazione veneta”. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Lucas Pavanetto commenta positivamente “Il via libera, dato martedì 27 febbraio, dalla Quinta commissione del Consiglio regionale al disegno di legge di iniziativa della Giunta relativo all’assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali. Incassato l’ok dalla Quinta, il testo passerà ora al vaglio della Prima commissione consiliare per le valutazioni economiche e dopo il passaggio formale nella commissione ove è incardinato, il Pdl sarà presentato in Aula per il voto”.

“Tecnicamente si parla di un incremento economico importante – prosegue Pavanetto – che dai 500 mila euro l’anno previsti per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 passerà a un milione e 500 mila euro per l’esercizio 2024 e 2 milioni di euro per il 2025 e 2026. Il tutto senza gravare ulteriormente sulle risorse necessarie in quanto queste verranno prelevate dallo speciale fondo regionale per finanziare le leggi. Si tratta di un ulteriore sforzo fatto in chiave anche sociale per garantire le adeguate risposte e risorse per gli interventi e servizi sociali che fanno parte del progetto di legge n. 200, che riordinerà l’assetto organizzativo e istituzionale degli interventi della Regione Veneto nell’ambito delle Ats”.

(Regione Veneto)