26 febbraio 2024

(Arv) Venezia 26 feb. 2024 – “La situazione emersa è drammatica, visto che presso l’Ulss Serenissima, ma in generale in Veneto, si assiste a una carenza, se non addirittura a un’assenza, di medici specialisti nell’ambito della Neuropsichiatria infantile. Garantire infatti percorsi psicologici e psichiatrici in modo integrato, fin dalla prima infanzia, è prima di tutto un dovere morale per offrire un futuro vero alle persone”. Il commento alla notizia di stampa relativa alla pesante scopertura, malgrado un bando di concorso, di dirigenti medici nell’ambito della Neuropsichiatria infantile presso l’Ulss 3 veneziana, è dei consiglieri regionali del Partito Democratico Francesca Zottis e Jonatan Montanariello che aggiungono: “È grave che una regione che appare come prima nell’erogazione dei Lea non offra una presa in carico di bambini e adolescenti che presentano problemi comportamentali, psicologici o psichiatrici. È evidente che vadano garantiti maggiori investimenti e chiederemo per questo un confronto in commissione sociosanitaria”.

(Regione Veneto)