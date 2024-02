Michieletto (Lega-LV): “Direttore Contato confermato al timone dell’Ulss 3 Serenissima, soddisfazione e stima per questo professionista”

26 febbraio 2024

(Arv) Venezia 26 feb. 2024 – “I miei complimenti a Edgardo Contato per la conferma a direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima. La sua competenza e capacità d’ascolto hanno convinto i vertici della Regione del Veneto ad affidargli nuovamente la direzione dell’azienda sanitaria veneziana”. Con queste parole il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta Gabriele Michieletto si è congratulato con Contato, aggiungendo: “Mantenere un buon livello di servizio sanitario e portare a casa ottimi risultati non è cosa da poco. Per questo, il senso di gratitudine e soddisfazione per la conferma del nostro direttore generale”.

(Regione Veneto)