L’IMPORTANZA DELLO SPORT NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI: SERENZA BANZATO E CAROL ZANGOBBO SI SONO RACCONTATE AGLI STUDENTI DELLA DON BOSCO

Appuntamento con gli studenti dell’istituto don Bosco in via De Lellis per l’atleta paralimpica (nonché psicologa) padovana Serena Banzato, portacolori di Assindustria Sport, autrice del libro “Cammina, Vivi, Amati. Pillole per ripartire un passo alla volta”, Piemme edizioni.

Di recente ospite anche da Fabio Fazio, nell’agosto 2028 durante il cammino per Santiago, Serena Banzato, che vive a Terrassa, è colpita da una fascite necrotizzante provocata da un batterio killer e potenzialmente mortale. Di quella drammatica esperienza – ma in particolare la ripartenza – raccontate nel libro, ha parlato con i ragazzi e le ragazze della scuola, circa 200. Assieme a lei anche la capitana gialloblù Carol Zangobbo, per una testimonianza sull’importanza dello sport nelle loro vite.

Con passione, determinazione e sacrificio si può superare qualsiasi ostacolo.

Particolarmente significativo il momento successivo, in cui gli studenti, a loro volta, hanno raccontato le loro esperienze e posto domande, indicando poi in alcuni post it cosa è rimasto loro dall’incontro e cosa pensano quando sentono la parola sport.



(Assindustria Padova)