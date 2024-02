Fiera Hannover Messe 2024

Partecipa con Confartigianato alla Missione imprenditoriale in coincidenza con Hannover Messe dal 22 al 24 aprile 2024

Scadenza adesioni: 8 marzo 2024 salvo esaurimento disponibilità dei voli aerei

Confartigianato Imprese Padova, in collaborazione con FAIV – Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini, propone la partecipazione alla Missione di visita alla Manifestazione Hannover Messe in programma dal 22 al 24 aprile 2024.

Chi può partecipare?

Possono partecipare tutte le imprese iscritte a EBAV ed in regola con i pagamenti che applicano il contratto metalmeccanica, dando precedenza cronologica alle adesioni in funzione degli spazi disponibili.

L’iniziativa, di carattere esplorativo, mira a sostenere le PMI venete nella ricerca di nuove opportunità commerciali, facilitando il contatto tra operatori locali attraverso la visita alla Fiera di Hannover messe, principale manifestazione europea per il comparto.

La missione prevede l’organizzazione di un programma esplorativo con visita alle realtà di business del paese.

Costi

La quota di partecipazione include le spese di trasporto aereo, i trasferimenti, l’hotel, gli ingressi in Fiera e l’organizzazione delle visite e l’accompagnamento di personale dedicato per un costo complessivo di:

1900€ + Iva per .singolo partecipante;

3125€ + Iva per due partecipanti (soluzione in camera doppia).

Eventuali soluzioni con più di due persone per ditta saranno preventivate ad hoc.

Si segnala che, in funzione del numero dei partecipanti alla missione complessivi, è possibile una riduzione rispetto alla quota preventivata.

Contributi

È stato presentato un progetto ad EBAV che, in caso di approvazione, farà ottenere un contributo alle ditte iscritte all’ente in regola con i pagamenti, pari all’80% della spesa fino ad un massimale di 2.500 €.

La quota di adesione dovrà essere versata a seguito della adesione dietro regolare fattura con pagamento a vista. Evidenziamo che ciascuna azienda dovrà versare a favore di FAIV – Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini l’importo complessivo e che i contributi sopra indicati saranno erogabili a seguito dello svolgimento della missione e approvazione del progetto.

Nel caso di pagamenti non pervenuti nei termini concordati, verranno ricalcolati in funzione delle eventuali maggiori spese per i voli e hotel.

Si segnala che le adesioni saranno possibili fino all’8 marzo salvo precedente esaurimento disponibilità dei voli aerei.

Per eventuali informazioni ed approfondimenti rimane a disposizione per Confartigianato Imprese Padova: Luisa Biondi cell.349 3427935 – e mail [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)