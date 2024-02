Centro Culturale San Gaetano – Padova 15-16-17 MARZO 2024

Tre giorni ricchi di incontri e attività per unire le “apparenti” distanze che esistono tra tradizione e innovazione, tra sapere artigianale e sapere digitale, tra scuola e lavoro. È con questo ambizioso obiettivo che dal 15 al 17 marzo 2024 al Centro Culturale San Gaetano di Padova si terrà la prima edizione di Digital Artifex – Festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale.

Ideata e diretta da Padova Stories, e organizzata da Padova Stories e da Confartigianato Imprese Padova in collaborazione con il Comune di Padova – Assessorato al commercio e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, la manifestazione offrirà un live expo delle eccellenze artigiane del territorio, un career day dedicato agli studenti delle superiori e dell’università, la proiezione di cortometraggi e un ricco programma di talk sulle macrotematiche dell’innovazione digitale e del futuro del mondo del lavoro. A portare prospettive e competenze su questi temi cruciali ci saranno ospiti di rilievo locale e nazionale come Pablo Trincia, Giovanni Veronesi, Gianluca Di Marzio, Andrea Giuliacci, Riccardo Pirrone, Marco Cartasegna, Daniele Francescon, Alberto Ferlin, Marco Bettiol, Alessandro Di Flaviano, Massimo Barco, Marco Scarcelli, Skuola.net e Calciatori Brutti.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione su eventbrite (info su orari e modalità di partecipazione alle attività sono disponibili su www.digitalartifexfestival.com e sui canali social del Festival).

Digital Artifex – Festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale è un evento realizzato con il supporto di Galileo Visionary Design District, Progetto Giovani Comune Padova e SID-Scuola Italiana Design, e il sostegno di Alì Supermercati, AcegasApsAmga, Banca Sella, Gruppo Aura, Gruppo Hera EstEnergy, Nalesso, Poliambulatorio Arcella, Site by Site, SuperAuto, Vivaio Blu, Wintech Sistemi, Confartigianato Imprese Veneto, Anap Confartigianato Persone, Upa Servizi, Upa Formazione, Upa Servizi Logistici e Immobiliare. Media Partner: Radio Piterpan, Vibra FM, Skuola.net e UniFerpi Padova.

“Il Digital Artifex – Festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale – racconterà al grande pubblico l’evoluzione dell’artigianato e offrirà ai giovani un’opportunità unica di immergersi nel connubio tra tradizione e modernità, creando un ambiente dinamico e ispiratore per tutti i partecipanti. Le molteplici attività del festival non solo celebrano le radici artigianali della nostra comunità, ma si pongono l’ambizioso obiettivo di integrare le nuove tecnologie e favorire le opportunità professionali ad esse collegate. È un progetto di Confartigianato Imprese Padova e Padova Stories che abbiamo deciso di sostenere fin da principio. Riteniamo infatti che investire nell’incoraggiare i giovani a esplorare questo settore in costante evoluzione sia fondamentale per il loro sviluppo personale e professionale ed anche per dare un futuro di crescita alle attività artigiane. Sono certo che la nostra città accoglierà con entusiasmo questo festival e che questa prima edizione rappresenta solo l’inizio di un percorso che ispirerà le generazioni future di talenti emergenti.”, ha dichiarato Antonio Bressa, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Padova.

“Questa iniziativa è nata da un’esigenza concreta individuata da Padova Stories durante la nostra attività di storytelling territoriale: creare un ponte tra tradizione e innovazione, sapere artigianale e sapere digitale, scuola e lavoro. Sebbene possano sembrare realtà distanti, riteniamo che oggi siano più complementari che mai. Abbiamo concepito Digital Artifex come un festival multidisciplinare con live expo, talk, un concorso di cortometraggi locale e internazionale, e un career day; tutte attività che vogliono valorizzare il tessuto artigiano del territorio e sottolineare la sua capacità di adattarsi e prosperare attraverso l’innovazione e il passaggio generazionale. É proprio parlando di nuove frontiere dell’innovazione e di passaggio generazionale che ci rivolgiamo ai giovani, per sensibilizzarli sul fatto che le professioni del futuro possono essere svolte anche qui in Veneto.”, ha affermato Alessandro Pittoni, CEO di Padova Stories e direttore creativo di Digital Artifex.

L’INDAGINE SID

Da un’indagine realizzata da SID Scuola Italiana Design su oltre 500 giovani del nostro territorio, con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, emerge che la figura dell’artigiano è associata a una figura simile a “Geppetto”, un signore di mezza età che lavora con le mani probabilmente il legno. Inoltre, le parole chiave associate all’artigianato risultano essere: manualità, personalizzazione e qualità, mentre il termine digitale non viene associato in nessun modo al comparto. La ricerca del SID evidenzia anche che il 60% dei giovani con meno di 21 anni si attribuisce grandi abilità manuali. Un dato che contrasta con un altro stereotipo: quello secondo il quale la generazione Z non sappia usare le mani, ma sia essenzialmente digitale.

“Grazie al Festival vogliamo superare questi stereotipi e raccontare alla generazione Z un artigianato in pieno mutamento, che sa unire le competenze digitali a quelle manuali e sa coniugare tradizione e innovazione. Vogliamo che i giovani si avvicinino a questo mondo senza i preconcetti che spesso li tengono lontani da un settore ricco di opportunità – ha commentato il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio”.

LIVE EXPO

Per tutti e tre i giorni di Festival (venerdì dalle 14:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle 09:00 alle 20:00 – Ingresso libero), l’Agorà del Centro Culturale San Gaetano valorizzerà l’eccellenza artigiana padovana ospitando un Live Expo con 25 stand permanenti. L’iniziativa nasce con l’intento di illuminare il ricco patrimonio artigianale del territorio, celebrando la maestria, la creatività e l’innovazione che permeano solide realtà come: Airlapp, Alì Supermercati, Banca Sella, Cubo3, Cometec, Sistema Confartigianato Imprese Padova, Distretto Race Up, Elmac, EstEnergy, FB Bookbinding Legatoria, Imjit35020 di Manuel Canova, Gruppo Aura, Impronta Arredi, Indastria Piercing, Marven Italy, Mouvers, Nalesso, Comune di Padova-Progetto Giovani, SaporArte, SID – Scuola Italiana Design, Starluce Luminarie, Superauto, VisionLab – Ottica Toffoli e Wintech Sistemi.

Lo spazio del Live Expo sarà animato anche da 12 dimostrazioni live, dove gli artigiani condivideranno con il pubblico le loro abilità e segreti.

TALK

Digital Artifex rappresenterà l’occasione per favorire il dibattito su alcune tematiche strategiche per sviluppare le cosiddette “crafting connections” (letteralmente “forgiare connessioni)” tra il mondo del saper fare artigiano e le nuove esperienze digitali.

Sono 12 i talk di approfondimento in calendario all’interno dello Spazio 35 a partire dalla data di inaugurazione della kermesse, venerdì 15 marzo, quando si parlerà di intelligenza artificiale, cybersecurity ed education con Mauro Conti e Guido Silvestri (Skuola.net); di Made in Italy con Marco Bettiol, Antonio Longhin (Airlapp) e Tommaso Zannin (Viamadeinitaly); di impegno sociale dei brand sul territorio con Superauto, Alberto Marzotto, Davide Canella (Alì Supermercati) e Maurizio Fratini (Estenergy); di cambiamento climatico con Andrea Giuliacci e Andrea Rubin (AcegasApsAmga).

Sabato 16 marzo sempre in Spazio 35 sono attesi gli interventi sull’alimentazione e l’immagine di sé di Alessandro Di Flaviano (Rubricalimenti), Carmen Cannata (Poliambulatorio Arcella) e Marco Scarcelli (Università degli studi di Padova). Si parlerà poi di social e giornalismo sportivo con Calciatori Brutti e Gianluca Di Marzio; di sessualità e prevenzione con Alberto Ferlin e Chiara Di Pietro e di unconventional marketing con Riccardo Pirrone e Giulia Briata; di salute mentale e fake news con Marco Cartasegna (Torcha) e Daniele Francescon (Serenis); del rapporto tra creator locali e brand del territorio, con Massimo Barco, Giada Zuccarelli e Sara Zampollo.

Domenica 17 marzo, invece, l’appuntamento è in Auditorium. Si parlerà di come nasce un progetto TV dall’idea allo streaming con gli executive producer Sky Mariaromana Casiraghi e Paolo Bernardelli.

Chiude il programma Paolo Trincia, con un intervento su podcast e la narrazione audio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su eventbrite.

CAREER DAY

Sabato 16 marzo (spazio Agorà, dalle 9:30 alle 18:30, ingresso libero) il festival ospiterà un Career Day in cui verranno create occasioni di matching tra studenti delle superiori e dell’università e le aziende partner dell’iniziativa: Alì Supermercati, Banca Sella, Sistema Confartigianato Imprese Padova, Gruppo Aura, Klasse Uno, Mondo Pizza, Munarato Apparecchi Acustici, Nalesso, Paoul, Rivoluzione Umana, Smartpack, , Race Up, Superauto, Underdog Brewery, Upa Servizi, Wintech Sistemi e Michele Polico. L’obiettivo è quello di fornire una bussola alle nuove generazioni, per aiutarle a capire il mondo del lavoro e come le professioni del futuro possano essere svolte nel nostro territorio.

CREATOR LAB

Domenica 17 marzo alle ore 11:00 in Agorà è prevista una tavola rotonda tra creator locali per discutere della loro professione calata nel contesto del territorio. Saranno presenti: Alessandro Di Flaviano (Rubricalimenti), Giada Zuccarelli, Sara Zampollo, Samantha Capuzzo (Magna Padova), Olga Amendola, Francesca Rampin (Ciacoe Padova).

Sfide, difficoltà, competenze, relazioni: si esploreranno tutte le tematiche necessarie a fornire un quadro completo e realistico di cosa significhi approcciarsi oggi al lavoro di creator, partendo da zero.

SHORT FILMS

La volontà di esplorare l’apparente distanza tra artigianalità e innovazione è stata declinata anche grazie al contributo della potenza espressiva del cinema e della creatività giovanile con la nascita di Digital Artifex Film Festival (DAFF), il primo festival di cortometraggio della città di Padova dedicato alle nuove generazioni e alla loro visione del mondo.

DAFF, realizzato grazie al contributo di Confartigianato Imprese Veneto, è un Festival che vive di una doppia anima: locale e internazionale.

Il cuore locale dell’iniziativa è un progetto dedicato alle scuole che, in questa prima edizione, ha coinvolto gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Valle di Padova per aiutarli a scoprire quali sono i percorsi professionali più richiesti dal mercato del lavoro e sensibilizzarli sul fatto che le professioni del futuro si possono svolgere anche qui in Veneto.

Supportati dal professor Michele Banzato, dal responsabile del percorso PCTO Boris Sartori e dal team dell’associazione culturale Vivaio Blu e Padova Stories, allievi e allieve di biennio e triennio hanno preso parte al laboratorio di cinema “Digital Artifex” che si è svolto da ottobre 2023 a febbraio 2024 per un totale di 70 ore di lezione. Durante il percorso, gli studenti hanno appreso le basi di scrittura, regia, montaggio, post-produzione e hanno avuto l’opportunità di vivere l’esperienza di un veri “set”, allestiti per l’occasione in quattro diverse location: l’impianto idrico AcegasApsAmga “Giardini della Rotonda” a Padova, la sede aziendali di Nalesso a Rubano (PD), l’Autofficina e il City Store di Superauto a Padova.

Sabato 16 marzo a partire dalle ore 9:30, i cinque cortometraggi realizzati dai diversi gruppi di lavoro saranno presentati al pubblico in Auditorium.

“Osservare gli studenti immergersi nel mondo cinematografico con tanto entusiasmo e dedizione è stato estremamente gratificante. Sono convinto che l’esperienza maturata durante il laboratorio abbia non solo arricchito le loro competenze pratiche nel campo del cinema, ma abbia anche aperto loro gli occhi sulle molteplici opportunità di carriera offerte dal settore, qui nel Veneto. Sono fiducioso che questa esperienza ha stimolato gli studenti a esplorare appieno le proprie passioni e a perseguire i propri obiettivi professionali con sicurezza e determinazione.”, ha dichiarato il professor Christian Loprieno, Docente dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Valle di Padova e tutor del laboratorio “Digital Artifex”.

La prospettiva internazionale di DAFF si esprime, invece, attraverso un concorso aperto a tutti i giovani registi under 35, di ogni nazionalità e provenienza, per avere una visione a più ampio spettro che abbracci le sensibilità straniere sulle medesime tematiche globali, calandole nelle singole contingenze territoriali. La call ha avuto un grandissimo riscontro di partecipazione: sono state ricevute più di 3000 candidature provenienti da ogni angolo del pianeta, in particolar modo dal Medio Oriente, India, Sud America, Africa e altre zone che vivono situazioni di tensione politica e sociale.

A giudicare i lavori una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, e del mondo dell’imprese: Denis Brotto (Unipd), Alessandro Pittoni (Padova Stories) e gli executive producer Mariaromana Casiraghi e Paolo Bernardelli.

La short list con gli otto titoli più interessanti sarà presentata al pubblico in Agorà domenica 17 marzo a partire dalle 14:30. Il corto vincitore, che si aggiudica un premio del valore di 1000 euro, sarà proclamato alla fine della mini-maratona di proiezione, alle ore 16:00.

ASSEMBLEA GENERALE CONFARTIGIANATO

All’interno del festival, domenica 17 marzo (ore 9:00) in Auditorium, si terrà l’assemblea generale degli associati a Confartigianato Imprese Padova. Il tema sarà “Rigenerazioni. Costruire la città del futuro”.

In queste settimane prenderà il via un percorso partecipativo, realizzato insieme a Smartland, che interesserà sia i costruttori artigiani che dovranno potenziare le loro competenze per edificare la città del futuro, sia i giovani che saranno chiamati a rispondere a un sondaggio, che sarà disponibile sul sito di Confartigianato Imprese Padova, per definire quali elementi non potranno mancare nella loro “Youthopia”, una città a misura di giovani. Ne conseguirà un decalogo di priorità che l’associazione si impegnerà a tradurre in azioni concrete, collaborando con le istituzioni locali e la società civile. Durante l’assemblea (Ore 11:00), si parlerà di solidarietà e inclusione con don Dante Carraro di Cuamm Medici con l’Africa e Suor Albina Zandonà delle Cucine Economiche Popolari di Padova.

Ospite d’onore dell’assemblea (ore 12:00) sarà il regista, sceneggiatore e conduttore radiofonico Giovanni Veronesi, in questi giorni nelle sale con il suo ultimo film “Romeo è Giulietta”. Veronesi è stato anche regista della pellicola “Non è un paese per giovani”, da quella esperienza è nata una trasmissione radiofonica dedicata ai ragazzi che hanno lasciato l’Italia per cercare fortuna all’estero.

(Confartigianato Imprese Padova)