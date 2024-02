CRV – Agenda Istituzionale dal 26 febbraio al 1° marzo 2024

26 febbraio 2024

(Arv) Venezia 26 feb. 2024 – L’Agenda dei lavori del Consiglio regionale del Veneto vede la convocazione dell’Assemblea Legislativa, martedì 27 febbraio, alle 10,30. All’ordine del giorno: 1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 2. Comunicazioni del Presidente. 3. Interrogazioni e interpellanze; 4. Risposte della Giunta regionale alle interrogazioni e interpellanze; 5. Interrogazioni a risposta scritta iscritte all’ordine del giorno; 6. Progetto di legge n. 164 “Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto””. Relazione della Sesta Commissione Consiliare. Relatore: consigliera Cestaro (Lega-LV). Correlatore: consigliera Ostanel (VcV); Infine saranno trattate mozioni e risoluzioni.

Durante la pausa dei lavori consiliari, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente. All’ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione verbale e resoconto della seduta precedente; 3. Esame in sede referente, in ordine al Progetto di legge n. 200 di iniziativa della Giunta regionale “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali”.

Mercoledì 28 febbraio, alle 10,30, si riunisce la Prima Commissione consiliare permanente. All’ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione del verbale e del resoconto della seduta del 21 febbraio 2024; 3. Illustrazione in sede referente, in ordine al progetto di legge statale n. 43 d’iniziativa dei consiglieri Ciambetti, Bisaglia, Brescacin, …. “Delega al Governo per la progressiva integrazione di funzioni tra i corpi di Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato e per la definizione, nell’ambito del comparto funzioni locali, di un’apposita sezione negoziale per il personale della polizia locale e norme di prima applicazione”; 4. Illustrazione in sede di vigilanza e controllo, in ordine alla Rendicontazione n. 201 “Relazione sull’attività del Garante regionale dei diritti della persona nell’anno 2023; 5. Nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione, in riferimento alle proposte di candidatura in Veneto Sviluppo S.p.A..

Alle 13,00, è convocata la Sesta Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione del verbale e del resoconto della seduta precedente; 3. Illustrazione ed esame, in sede consultiva, in ordine al Parere alla Giunta regionale n. 352 – Approvazione del programma annuale 2024 delle attività culturali previste dall’Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Fondazione Giorgio Cini Onlus di Venezia. Richiesta di parere alla Commissione consiliare;4. Illustrazione ed esame, in sede di vigilanza e controllo in ordine alla Rendicontazione n. 198 – Stato di attuazione delle iniziative per il Giorno della Memoria, la consapevolezza della Shoà, il contrasto all’antisemitismo con la promozione della conoscenza della cultura ebraica. Anno 2023. Relazione al Consiglio regionale; 5. Illustrazione ed esame, in sede di vigilanza e controllo in ordine alla Rendicontazione n. 199 – Relazione al Consiglio regionale sulle iniziative di promozione delle minoranze linguistiche presenti in Veneto per l’anno 2023.

Alle 15, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione del verbale e del resoconto della seduta precedente; 3 Illustrazione ed esame in sede consultiva in ordine al parere alla Giunta regionale n. 350 “Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 4.4.3 e 13.1.1. del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare; 4. Illustrazione ed esame in sede consultiva in ordine al parere alla Giunta regionale n. 351 “Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l’intervento SRA 29.1 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116. Richiesta di parere alla Commissione consiliare; 5. Esame in sede referente in ordine al Progetto di legge regionale n. 193 d’iniziativa dei Consiglieri Pan, Andreoli, Barbisan, Bet, Bozza, Cavinato, Cecchetto, Centenaro, Cestaro, Ciambetti, Corsi, Finco, Formaggio, Giacomin, Maino, Possamai Gianpiero, Puppato, Razzolini, Rigo, Rizzotto, Sandonà, Scatto, Vianello e Zecchinato “’Via della seta veneta’: disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale”.

Giovedì 29 febbraio, alle 10,30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: 1. Comunicazioni del Presidente; 2 Approvazione del verbale e del resoconto della seduta precedente; 3 Interrogazioni svolte in Commissione; 4. Esame in sede consultiva, in ordine al Parere alla Giunta regionale n. 337 “Criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di conferimento agli impianti di piano ai sensi dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, con contestuale aggiornamento delle tipologie d’impianto e tipologie di rifiuto a cui applicare il contributo ambientale individuato dall’art. 37 della L.R. n. 3/2000. Richiesta di parere alla Commissione consiliare; 5. Illustrazione, esame e parere in sede di vigilanza e controllo, in ordine alla Rendicontazione n. 197 – Relazione sulla conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo dell’Unione europea ai sensi dell’art. 29, comma 3, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234. Relazione al Consiglio regionale. Parere alla Prima Commissione

(Regione Veneto)