Smart PHD 2024: 12 borse di dottorato da realizzare in azienda per rafforzare il ponte fra Università e Impresa

864.000 euro è lo stanziamento frutto dell’accordo tra Fondazione Cariparo, Università degli Studi di Padova, Intesa Sanpaolo, Confindustria Veneto Est e Fondazione UniSMART per migliorare la competitività del nostro tessuto economico, attraverso il sostegno a borse di dottorato da svolgere presso aziende del territorio.

Dopo il successo delle prime cinque edizioni, anche quest’anno Fondazione Cariparo collabora con Università degli Studi di Padova, Intesa Sanpaolo, Confindustria Veneto Est e UniSMART per attivare 12 borse di dottorato di ricerca in azienda a tema vincolato.

L’obiettivo è quello di consolidare quel ponte sempre più fondamentale tra ricerca e produzione, potenziando così i benefici per entrambe.

Il bando Smart PHD: dottorati in azienda infatti, rappresenta un’occasione unica per i giovani che hanno l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione ad elevato standard tecnico e professionale, un’occasione per le aziende per scovare talenti, essenziali per affrontare la competitività dei mercati e l’opportunità di veder approfondito un tema di forte interesse aziendale, raccogliendo input teorici e applicativi, nonché idee e soluzioni, grazie ad un percorso di ricerca e sviluppo di altissimo livello.

Un’iniziativa che favorisce approcci applicativi multidisciplinari.

La nostra Fondazione e Intesa Sanpaolo sosterranno il progetto con 360.000 euro, mentre ad ogni azienda di cui verrà selezionato il progetto di ricerca verrà richiesto un contributo come co-finanziamento, che sarà pari a 42.000 euro per i dottorati triennali o di 64.000 euro per le borse di dottorato di durata quadriennale.

Con queste borse di studio la nostra Fondazione vuole rinforzare il dialogo tra il mondo della ricerca e il tessuto imprenditoriale, oggi imprescindibile se si vuole rimanere competitivi. Le piccole e medie imprese del nostro territorio avranno la possibilità di fare innovazione e i giovani ricercatori di cimentarsi nell’applicazione concreta di quanto appreso durante gli anni di studio e di mettere a frutto i propri talenti.» – Gilberto Muraro, Presidente Fondazione Cariparo

Nelle scorse edizioni, ben 72 aziende hanno presentato i loro progetti, incontrando oltre 500 studenti motivati a realizzare progetti di ricerca nei più diversi ambiti di applicazione: dall’Ingegneria dell’Informazione alla Medicina Molecolare, dall’Ingegneria Civile all’Animal & Food Science, dall’Economia e Management alla Brain-Mind & Computer Science, dalla mobilità sostenibile all’economia circolare.

L’avviso di selezione è rivolto ad aziende aventi sede legale e/o amministrativa e/o operativa nelle province di Padova, Rovigo e Treviso.

La scadenza per la presentazione delle domande è venerdì 22 marzo 2024 alle ore 13.00.

Davide e Giulio: due dottorandi in azienda

Ma cosa accade, nella pratica, quando un giovane ricercatore entra in un’azienda? Come vive questa esperienza? Che contributo si prefigge di dare? E, di riflesso, che aspettative nutre un imprenditore e cosa si aspetta dal dottorando?

Per saperlo, abbiamo incontrato due degli universitari che nel 2019 hanno vinto una borsa di studio nell’ambito del bando Dottorati di Ricerca in Azienda.

Davide, il cui obiettivo è rendere il letto d’ospedale un elemento smart, in grado di aiutare sia il paziente che gli operatori sanitari. E Giulio, che punta a migliorare il benessere delle galline ovaiole e i sistemi di allevamento cage-free.

Teoria e pratica, insieme, per generare innovazione.

