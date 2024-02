PAC.GLI AGRICOLTORI DI COLDIRETTI VENETO A BRUXELLES

SALVAN”BASTA CON GLI ANNUNCI: RISPOSTE CERTE E INTERVENTI IMMEDIATI”

Partiti nella notte e arrivati a Bruxelles. Gli agricoltori di Coldiretti Veneto sono già in Place de Luxembourg sotto la sede del Parlamento UE per chiedere tempi certi e risposte immediate. Mentre sta per iniziare il Consiglio dei Ministri agricoli europei il presidio è animato da migliaia di giovani e donne di Coldiretti. “Le proposte avanzate nel pacchetto semplificazione della PAC che la Commissione UE ha inviato alla presidenza belga dell’UE non ci convincono. Siamo qui insieme agli altri imprenditori agricoli italiani per avere le certezze che ancora mancano – spiega il presidente regionale Carlo Salvan a capo della delegazione veneta con il direttore Marina Montedoro. “Si sono, finalmente, accorti di alcuni aspetti su cui intervenire, come ad esempio la condizionalità ambientale e la razionalizzazione dei controlli – dice il leader nazionale Ettore Prandini -. Sono positive anche le ipotesi di intervento per i piccoli agricoltori – continua Prandini – al momento sono solo dichiarazioni: i tempi delle aziende non combaciano con quelli della burocrazia europea. Noi vogliamo risposte concrete e interventi immediati. Basta con gli annunci, serve cambiare le regole che penalizzano l’agricoltura”.

Presenti anche le associazioni di categoria provenienti da diverse parti dell’Unione Europea, tra cui la Spagna (Asaja), il Portogallo (CAP), il Belgio (FWA), che si uniranno alla Coldiretti per trasformare le proteste in proposte concrete.

(Coldiretti Padova)