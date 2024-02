Este: Migliorare la raccolta differenziata del vetro è possibile

Home Notizie Migliorare la raccolta differenziata del vetro è possibile

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), un ente pubblico di ricerca e di distribuzione delle informazioni territoriali-ambientali, garantendo l’efficace raccordo tra le iniziative attuate dai vari soggetti nella raccolta e nell’organizzazione dei dati e la divulgazione dei dati alle pubbliche amministrazioni, ai ricercatori, ai professionisti e a tutti i cittadini, ha certificato per il nostro Comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, a seguito delle verifiche effettuate da ARPAV con riferimento ai dati dell’anno 2022, assegnando un tasso di R.D. (percentuale di raccolta differenziata) che supera 80%.

L’aumento quali-quantitativo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in particolare dei rifiuti di imballaggio, e l’aumento dei quantitativi effettivamente avviati a riciclo rientra a pieno titolo tra gli obiettivi delle politiche e delle strategie internazionali, europee e nazionali in materia di sviluppo sostenibile, efficienza nell’uso delle risorse, protezione e tutela del capitale naturale e costituisce un elemento imprescindibile per la transizione verso un modello di economia circolare.

Questi obiettivi sono raggiunti, oltre che alla corretta gestione del servizio di raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti, anche con la collaborazione di tutti coloro che rispettano l’ambiente in cui vivono conferendo i propri rifiuti in modo separato e diversificato.

A seguito del contributo ottenuto da SESA S.p.a. da parte dell’ANCI-CoReVe (consorzio obbligatorio per il riciclo del vetro), per la concessione di finanziamenti per il progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta degli imballaggi in vetro in forma differenziata e per tutti gli 8 Comuni coinvolti in cui si svolge il Servizio di Igiene Urbana riferito al Bando ANCI-CoReVe destinato allo sviluppo della raccolta differenziata di vetro, a partire dalla fine del mese di febbraio, per le utenze domestiche e non domestiche, sarà possibile ritirare gratuitamente un nuovo contenitore in sostituzione dei contenitori rotti o non idonei per il conferimento del vetro presso lo sportello della SESA di Via Sabina civ. 1, previsa prenotazione al numero dedicato 0429/1580243, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

Saranno disponibili, sino ad esaurimento scorte, contenitori dalla capacità di 40 litri e bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri.

