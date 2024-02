Saverio Bruno, Hevea: “Materassi in lattice naturale per chi ha problemi di postura e allergie”

Da 23 anni l’azienda di Bari è punto di riferimento per il benessere del riposo. Offre soluzioni naturali e di qualità e molti suoi materassi sono certificati come presidi medici

Bari, 23 febbraio 2024.Elastico, durevole, resistente, e naturalmente antibatterico e germicida. Sono queste le principali caratteristiche di un materasso in lattice naturale che lo rendono particolarmente indicato a chi ha problemi di schiena o presenta allergie agli acari. E sono queste qualità che 23 anni fa hanno spinto Saverio Bruno a decidere di dedicarsi al benessere del riposo notturno puntando su materiali come il caucciù ricavato attraverso la lavorazione del lattice dell’Hevea Brasiliensis. “In quel momento era davvero una novità – spiega Saverio Bruno fondatore e titolare del marchio Hevea – avevamo degli spazi all’interno dei centri commerciali per far conoscere i vantaggi di questi materassi. Poi sempre più persone hanno cominciato ad apprezzare le qualità del lattice naturale e abbiamo aperto punti vendita e showroom a Bari, Andria e Foggia”.

Hevea è diventata negli anni un punto di riferimento per il benessere naturale del sonno e molti suoi prodotti hanno ottenuto la certificazione di presidi medici. “Essere certificati a livello europeo come presidio medico – osserva Saverio Bruno – comporta procedure lunghe e complesse ma è una garanzia di salute e tra l’altro offre importanti sgravi fiscali per chi acquista il prodotto, detraibile nella misura del 19%; se si è in possesso di una certificazione di invalidità si gode di un ulteriore vantaggio con Iva agevolata al 4%”.

Negli anni l’offerta di Hevea si è ampliata passando dal materasso 100% in lattice naturale alle molle insacchettate, al memory foam, ai combinati; tutti prodotti rivestiti di materiali naturali che garantiscono traspirazione e massimo comfort. “Negli ultimi anni – conclude Saverio Bruno – si è evoluto il settore del riposo e sono mutate le esigenze e gli stili di vita. Per questo noi siamo alla costante ricerca di materiali nuovi e di alta qualità per personalizzare sempre di più l’offerta di materassi. Cerchiamo di offrire a tutti la soluzione giusta, dando la possibilità di provare i materassi e cambiarli anche dopo un anno ma soprattutto offrendo la nostra consulenza”.

L’offerta di Hevea si è ampliata anche nella gamma di prodotti: non più solo materassi ma un’ampia gamma di sistemi per il riposo, reti, guanciali, topper e poltrone relax realizzati con materiali di qualità e con manifattura 100% made in Italy.

