Per i soci Confartigianato auto e veicoli commerciali a condizioni vantaggiose

E’ stata rinnovata anche per il 2024 a Convenzione tra Stellantis e Confartigianato che consente agli associati di acquistare autovetture e veicoli commerciali dei marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Jeep e Fiat Professional usufruendo di speciali condizioni di trattamento a loro riservate in via esclusiva. Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’associato Confartigianato dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare alla Concessionaria copia della tessera Confartigianato o documentazione simile.

Sulle autovetture sono applicate riduzioni variabili per tutti i modelli dei marchi Alfa Romeo, FIAT, JEEP, Lancia, Opel ed anche Abarth. A titolo di esempio, la percentuale di sconto su FIAT 500 è del 17% rispetto al prezzo di listino, del 13% su Alfa Romeo STELVIO e 16,5% su JEEP RENEGADE (ICE e MHEV).

Sui veicoli commerciali FIAT Professional, le percentuali di sconto riservate agli associati vanno da un minimo del 10,5% sul modello PANDA Van, al 21% sul Fiorino e al 22,5% su DUCATO (percentuale valida in caso di permuta o rottamazione).

Da quest’anno, rientrano nella Convenzione Confartigianato anche i veicoli commerciali OPEL, Combo Cargo, Vivaro Van e Movano, con riduzioni che arrivano fino al 25,5% su MOVANO ICE in caso di permuta o rottamazione. Sono in Convenzione anche gli stessi modelli a trazione elettrica.

Per sapere nel dettaglio le percentuali di sconto è possibile inviare una email di informazioni a: [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)