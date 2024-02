ABANO TERME: TURISMO E COMMERCIO STRETTAMENTE COLLEGATI

Nella sede dell’Ascom Confcommercio di Abano Terme il primo di una serie di incontri tra i rappresentanti dei commercianti e degli albergatori per promuovere, in chiave sinergica, iniziative ed eventi nell’area termale

Turismo e commercio? Strettamente collegati. Per cui una maggiore collaborazione si impone, soprattutto in chiave di promozione della destinazione turistica termale.

E’ questo l’assunto che ha animato il primo di quella che sarà una serie di incontri tra la rappresentanza dei commercianti associati all’Ascom Confcommercio dei comuni termali e i rappresentanti di Federalberghi Terme Abano Montegrotto.

All’incontro, svoltosi nella sede dell’Ascom Confcommercio aponense, erano presenti la presidente mandamentale dell’Ascom (e fiduciaria di Montegrotto Terme) Elena Morello; il presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Walter Poli col direttore Marco Gottardo; il presidente dei giovani albergatori Giovanni Maregotto, la fiduciaria Ascom di Abano Silvia Marsiglio col vice Enrico Piccolo e, per quanto riguarda la struttura Ascom, il segretario di sezione Dino Marchioro con Matilde Ghezzi, referente del settore turistico.

“L’idea – è stato detto nel corso dell’incontro – è quella di trovare le giuste sinergie per ciò che riguarda la progettazione di eventi e la realizzazione degli stessi in un’ottica di collaborazione a 360 gradi in modo che gli ospiti delle strutture ricettive possano usufruire pienamente non solo della eccellente offerta alberghiera ma anche dell’altrettanto significativa proposta commerciale. Il tutto sostenuto da iniziative ed eventi progettati e gestiti in chiave sinergica dagli sviluppi decisamente interessanti”.

ABANO TERME 22 FEBBRAIO 2024

(Ascom Padova)