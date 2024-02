La mappa delle aree agricole di pregio: una regola per gli impianti fotovoltaici a terra

Un bel passo per la tutela ambientale a Padova: oggi abbiamo lanciato la mappatura completa delle nostre preziose aree agricole, uno strumento per preservare il nostro patrimonio paesaggistico.

Abbiamo elaborato questa mappa con attenzione, integrando i più estesi criteri dalle normative territoriali per una gestione sostenibile del territorio.

Possiamo ora proteggere le zone agricole di pregio, alla luce della legge regionale 17 del 2022, dall’installazione indiscriminata di impianti fotovoltaici a terra, garantendo invece una transizione energetica responsabile.

La Provincia è in prima linea per la tutela del territorio e la gestione responsabile delle risorse agricole. Continuiamo a lavorare insieme per un futuro più verde, in ogni senso.

(Provincia di Padova)