Il Bayern ufficializza “Tuchel via a fine stagione”

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Thomas Tuchel lascerà la panchina del Bayern Monaco a fine stagione, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto fissato per il 30 giugno del 2025. Lo ha annunciato il club bavarese, eurorivale della Lazio in Champions League, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet. “Il Bayern Monaco e l’allenatore Thomas Tuchel hanno deciso congiuntamente di terminare il loro rapporto di lavoro, originariamente previsto fino al 30 giugno 2025, il 30 giugno 2024. Questo è il risultato di una discussione costruttiva tra il Ceo Jan-Christian Dreesen e Thomas Tuchel”, informa il club campione di Germania che riporta anche le dichiarazioni dell’ad Jan-Christian Dreesen. “Durante un colloquio aperto e approfondito siamo giunti alla decisione di terminare di comune accordo il nostro rapporto di lavoro in estate. Il nostro obiettivo è perseguire una nuova direzione calcistica con un nuovo allenatore per la stagione 2024/25. Fino ad allora, ogni tesserato del club è espressamente invitato a raggiungere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga”.

Dreesen continua rivolgendosi ai giocatori, chiedendo la massima responsabilità e dicendosi ottimista per il prosieguo dell’avventura del Bayern in Europa. “In Champions League, dopo aver perso 1-0 all’andata in casa della Lazio, siamo convinti che raggiungeremo i quarti di finale con un’Allianz Arena gremita e con i nostri tifosi al seguito”. Anche Tuchel ha commentato la decisione: “Abbiamo concordato che termineremo il nostro rapporto di lavoro alla fine di questa stagione. Fino ad allora, ovviamente continuerò a fare tutto il possibile con il mio staff tecnico per ottenere il massimo successo”, le poche parole del tecnico, subentrato a Julian Nagelsmann come allenatore del Bayern nel marzo 2023, concludendo la stagione vincendo la Bundesliga. Tra i principali candidati alla sua sostituzione Antonio Conte, ma oltre a quello del tecnico italiano si fanno anche i nomi di Josè Mourinho, Xabi Alonso, capolista in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, e di Zinedine Zidane.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).