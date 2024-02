Este: Un pomeriggio alla Casa delle Arti – 25 febbraio

Home Notizie Un pomeriggio alla Casa delle Arti – 25 febbraio

L’associazione culturale Fantalica APS con il Comune di Este e le associazioni Circolo musicale Il Cenacolo e Zagreo, propone “Un pomeriggio alla Casa delle arti” domenica 25 febbraio dalle 15.30 alla Casa delle arti in via Brunelli 2/c, per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni.

L’iniziativa nasce per favorire l’avvicinamento alle arti manuali ed espressive e per valorizzare il tempo libero in famiglia come occasione di scambio di saperi e sensibilizzazione all’importanza del fare insieme.

Il pomeriggio prevederà il coinvolgimento delle famiglie (un adulto con un bambino) in diversi laboratori artistici ed espressivi dedicati al tema PAROLE IN GIOCO, il filo conduttore dell’anno di Casa delle arti. Una particolare attenzione verrà portata al rapporto tra musica, parole e linguaggio poetico, grazie alla partecipazione e presenza degli artisti Emilio Milani, Martina Callegaro, Nadia Zampollo. Punti di vista diversi che spaziano dal teatro, la musica e le arti figurative per avvicinarsi al tema. Un momento speciale verrà inoltre dedicato alla sostenibilità ambientale con la collaborazione degli educatori di SESA spa.

Ingresso libero su prenotazione.

Per maggiori dettagli e per prenotare: https://www.fantalica.com/event/este-pomeriggio-alla-casa-delle-arti/

PER INFO:

Associazione culturale Fantalica

Via Brunelli 2/C, Este

cell. 3281735995

mail: [email protected]

www.fantalica.com

(Comune di Este)