Ortofrutta: pere e kiwi dal 14 marzo le domande per i sostegni

Diventano operativi gli aiuti alla filiere ortofrutticola della pera e del kiwi stabiliti dal decreto del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare del 13 novembre 2023. Le domande possono essere presentate dal 14 marzo e fino al 15 aprile di quest’anno. I nostri Uffici territoriali sono a disposizione.

L’Agea ha pubblicato le istruzioni operative per accedere al sostegno per la campagna 2023. Le risorse disponibili sono pari a 23 milioni di cui 18 milioni per la pera e 5 per il kiwi. L’obiettivo è ristorare le due filiere che hanno subito una riduzione del valore della produzione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2023 di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Pere e kiwi infatti sono stati fortemente penalizzati dai fenomeni climatici avversi come gelate, siccità e grandine e da fitopatie.

E’ fondamentale, ricorda Coldiretti, sostenere le imprese fortemente penalizzate da cambiamenti climatici e fitopatie e preservare il potenziale produttivo nazionale.

