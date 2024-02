Luisetto (Pd): “Vicenza, aumentare fascia di dotazione organici per la Questura. Presentata mozione, sottoscritta anche dal collega Zanoni”

17 febbraio 2024

(Arv) Venezia 17 feb. 2024 – “Negli ultimi mesi, a Vicenza e nella sua provincia, si sono registrati preoccupanti atti di violenza, furti e aggressioni che hanno messo in allarme la popolazione e le numerose attività commerciali. In questo scenario, nonostante l’encomiabile lavoro delle Forze dell’ordine e delle amministrazioni locali, è forte la preoccupazione per le carenze di organico, dovute a pesanti riduzioni del personale negli ultimi anni. È dunque necessario rafforzare le dotazioni di organico, anche alla luce dell’avvio nei prossimi mesi dei lavori dell’Alta Velocità/Alta Capacità, che porteranno senza dubbio ad un aggravio di compiti, responsabilità e attività per la Prefettura e le forze dell’ordine sul nostro territorio”.

A rappresentare la situazione è la consigliera regionale vicentina del Partito Democratico Chiara Luisetto, che rende noto di aver “presentato una mozione sul tema sottoscritta dal collega Andrea Zanoni, presidente della commissione consiliare Legalità”.

“Questi adeguamenti si rendono oggi ancor più necessari se si considera che l’età media degli operatori di polizia è piuttosto elevata a causa del mancato turnover generazionale – evidenzia l’esponente Dem – Le Questure sono classificate in fasce, che ne determinano la consistenza organica, la dotazione di mezzi e di personale civile. Attualmente quella di Vicenza è classificata in fascia B: una sua elevazione a fascia A garantirebbe dai 50 ai 100 agenti in servizio in più. Ciò consentirebbe di avere un maggior numero di pattuglie per le strade e di rinforzare tutti gli altri reparti: dalla squadra mobile, agli uffici amministrativi per il rilascio dei passaporti e dei permessi di soggiorno”.

“Da qui – spiega Luisetto in conclusione – la richiesta alla Giunta regionale di impegnarsi nel sostenere, nelle sedi opportune, l’incremento del personale assegnato alle Forze di polizia, chiedendo di elevare la fascia della Questura di Vicenza, con i connessi miglioramenti in termini di dotazioni di personale e mezzi”.

(Regione Veneto)