Autorizzazione nuovi impianti vitati, domande entro il 31 marzo

Aperti i termini di presentazione delle domande di autorizzazione di nuovi impianti vitati per il 2024. C’è tempo fino al 31 marzo per presentare la richiesta. I nostri uffici territoriali sono a disposizione per maggiori informazioni e tutta l’assistenza necessaria.

Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto previste per l’anno 2024, la Regione del Veneto ha approvato i seguenti criteri e priorità:

a) la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda: ettari 1;

b) assegnazione garantita di 1.000 metri quadrati, ovvero pari alla superficie ammissibile se inferiore a tale valore;

c) punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente come definito all’art. 8, comma 1 lettera C) del Decreto Ministeriale n. 649010/2022. La valutazione dell’ammissibilità al punteggio sarà determinata dal documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;

d) punti 0,40 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%, alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi e alle superfici nelle isole con una superficie totale massima di 250 kmq.

(Coldiretti Padova)