R&S Ponteggi, Napoli: “Noleggio piattaforme aeree ragno, i vantaggi in cantiere per i lavori in quota”

Un valido alleato per effettuare i lavori in altezza in modo sicuro ed efficiente migliorando la produttività complessiva del cantiere

Napoli, 16 febbraio 2024. Le piattaforme aeree ragno, o piattaforme a braccio telescopico, sono strumenti estremamente versatili e spesso indispensabili nel settore edile; questi macchinari innovativi, infatti, consentono e velocizzano diverse tipologie di lavori in altezza, sia all’interno di un edificio che in un cantiere esterno, rivelandosi adatti in campi come l’edilizia, impiantistica elettrica o idraulica, restauro di edifici storici e manutenzione del verde.

“Uno dei principali vantaggi di optare per il noleggio delle piattaforme aeree ragno è dato dalla loro capacità di superare ostacoli strutturali ed accedere a zone altrimenti inaccessibili consentendo agli operatori di svolgere le loro funzioni in estrema sicurezza”, spiega Umberto Raiano titolare della R&S Ponteggi di Napoli. “Grazie alle loro dimensioni compatte e alle capacità di movimento laterali, queste macchine possono essere utilizzate per raggiungere aree affollate o di difficile accesso, come spazi stretti o superfici irregolari. Flessibilità, efficienza dei tempi di lavoro, miglioramento della produttività, sicurezza degli operatori, aumento dell’efficienza complessiva del cantiere, rendono i ragni elevatori un valido alleato nel completare lavori in altezza in modo sicuro ed efficiente, minimizzando il rischio di incidenti o lesioni. Queste macchine sono infatti dotate di cinture di sicurezza e sistemi di protezione per garantire la stabilità dell’operatore durante i lavori in altezza. In aggiunta a questo, la capacità di poter ruotare il braccio a 360° gradi aggiunge un altro elemento di grande versatilità al ragno. Le dimensioni compatte ed il peso rendono facile il trasporto delle piattaforme ragno, permettendo di caricarle su rimorchi o furgoni”.

R&S Ponteggi di Napoli, vanta un’esperienza pluriennale per l’installazione e noleggio di ponteggi, camion con cestello, ponti mobili e piattaforme aeree ragno di varia tipologia. La grande conoscenza ed esperienza nel settore la rendono partner ideale per il cliente pubblico e per le aziende private, edili o navali, che desiderano professionalità negli interventi, operatori qualificati e progettisti professionisti, offrendo un’offerta all inclusive.

“Come ogni tipo di verifica in ambito progettuale, lo studio di fattibilità di un cantiere edile è il primo fondamentale step che punta ad indagare eventuali difficoltà o problematiche all’interno dell’area lavori in modo da essere sempre pronti a gestire qualsiasi evenienza nel migliore dei modi”, sottolinea Raiano. “Oltre alla valutazione tecnica, poniamo attenzione anche alla fattibilità economica del progetto, con una stima puntuale dei mezzi e dei costi necessari alla costruzione e manutenzione nel tempo del cantiere. A tal proposito disponiamo piattaforme di diverse dimensioni e capacità di carico, consentendo ai progettisti di selezionare la macchina più adatta per il lavoro specifico. Grazie alla loro grande portata ed estensione, le nostre piattaforme aeree ragno permettono di eseguire i lavori in tempi molto più rapidi rispetto ai metodi tradizionali, evitando la necessità di impiegare tempo prezioso per l’assemblaggio di ponteggi o altre soluzioni temporanee”.

Contatti: