Venturini (FI): “15 milioni di euro per aiutare le imprese turistiche del Veneto”

13 febbraio 2024

(Arv) Venezia 13 feb. 2024 – “Il Turismo è un asset strategico fondamentale per il Veneto, e per il nostro territorio in particolare ed è per questo che la Regione sostiene con forza le imprese turistiche nel loro percorso di miglioramento: un sistema recettivo moderno ed efficiente è una componente essenziale per valorizzare ancor di più lo straordinario patrimonio artistico, paesaggistico e naturale del Veneto”.

Con queste parole, Elisa Venturini capogruppo di Forza Italia, in Consiglio regionale del Veneto, per illustrare il bando da 15 milioni messo a punto dalla Regione.

“Sono fondi pensati per investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano la rigenerazione e l’innovazione delle imprese e conseguentemente la valorizzazione turistica del territorio – prosegue Venturini – in particolare, gli interventi sono finalizzati ad innovare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica ed innovando servizi e prodotti anche attraverso investimenti in cybersecurity, intelligenza artificiale, domotica, utilizzo di fonti energetiche alternative”.

“Quella che la Giunta ha approvato prima della fine dell’anno e che è stata pubblicata nell’ultimo Bollettino regionale non è la prima misura a sostegno delle imprese turistiche del Veneto: la prima edizione approvata nell’aprile del 2023, ha visto una grande partecipazione da parte delle piccole medie imprese a tal punto da indurre la Regione del Veneto a stanziare ulteriori risorse per lo scorrimento della graduatoria”, conclude Venturini.

(Regione Veneto)