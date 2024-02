Si comunica che dal 01 febbraio, per le vie rientranti in Area B e qui in elenco è stato modificato il giorno di raccolta della biomassa e ramaglie.

Dal 01 marzo al 30 novembre la raccolta verrà effettuata nella giornata di venerdì.

Per il mese di febbraio la raccolta verrà effettuata venerdì 16 febbraio.

