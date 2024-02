Chiusura strade e divieto sosta aree a parcheggio per potatura piante nel periodo compreso tra il 15 e il 26 febbraio in diverse vie della Città

Si avvisa che con Ordinanza dirigenziale n. 29 del 09/02/2024 è stato previsto di effettuare potature delle alberature poste a dimora sulle banchine stradali (platani, tigli e pioppi). Gli interventi finalizzati sia alla manutenzione delle piante che a garantire la sicurezza viaria riguardano le seguenti vie:

1) l’interruzione totale del traffico veicolare in Via Marendole nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.R. 10 Via Motta fino al ponte bailey e fino al termine delle operazioni in orario diurno nei giorni dal 15/02/2024 al 17/02/2024 dalle ore 8.30 alle ore 18:30;

2) l’istituzione temporanea di senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico nelle vie Rovigana 2° tratto (dalla rotatoria di Via C. Colombo fino all’incrocio con Viale Tre Venezie), Negrelli, Viale della Repubblica, Motta dal 15/02/2024 al 26/02/2023 e fino al termine delle operazioni in orario diurno dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

3) l’istituzione del divieto di sosta in Viale della Repubblica, con rimozione forzata nelle aree di sosta adibite a parcheggio per consentire le operazioni di potatura dal 19/02/2024 al 26/02/2024 e fino al termine delle operazioni in orario diurno dalle ore 7:30 alle ore 18:30;

4) di autorizzare i residenti ed autorizzati, all’accesso alle rispettive abitazioni e/o luoghi di lavoro, nonché in ogni momento l’eventuale intervento dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

In allegato l’ordinanza completa

(Comune di Monselice)