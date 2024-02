Este: Manifestazione d’interesse – esercizi commerciali disponibili ad accogliere presso i propri esercizi commerciali contenitori per la raccolta di cibo animale donato

Home Notizie Manifestazione d’interesse – esercizi commerciali disponibili ad accogliere presso i propri esercizi commerciali contenitori per la raccolta di cibo animale donato

Il Comune di Este intende individuare gli esercizi commerciali, operanti nel territorio comunale, interessati ad aderire all’iniziativa per la promozione del benessere degli animali, della tutela della salute pubblica e dell’igiene dell’ambiente in collaborazione con il mondo associativo della Città e, in particolare, pubblica la presente manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali che potranno rendersi disponibili ad accogliere presso i propri esercizi commerciali dei contenitori per la raccolta di cibo animale donato dalla cittadinanza.

I contenitori sono da ospitare all’interno del negozio/supermercato o all’esterno del locale (da ricollocare, tuttavia, nottetempo, all’interno dello stesso). La gestione dei contenitori (svuotamento e successiva distribuzione del cibo presso le colonie feline regolarmente censite sul territorio) sarà a carico di un’Associazione regolarmente iscritta presso il relativo Albo comunale e individuata dal Comune stesso a seguito di idonea procedura. L’Associazione individuata metterà a disposizione il nominativo ed i recapiti dei referenti addetti e autorizzati alla gestione dei contenitori.

Il contenitori del Comune da collocare presso gli esercizi commerciali sono in totale n. 7.

Pertanto, saranno tenute in considerazione le prime n. 7 manifestazioni di interesse registrate al protocollo comunale da parte degli esercenti interessati.

Non sono previsti compensi o incentivi a favore degli esercenti ospitanti i contenitori di cui si tratta.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune invita a manifestare l’interesse – possibilmente non oltre il 30 marzo 2024 – ad accogliere i contenitori in parola per le donazioni alimentari in favore degli animali della città e in particolare delle colonie feline regolarmente censite mediante invio al seguente indirizzo e-mail: [email protected] delle seguenti dichiarazioni sulla base del fac simile allegato (Allegato C) recante, in particolare, le indicazioni sottoelencate:

1) di essere disponibili ad accogliere i contenitori per scatolame alimentare e ad acconsentire che, durante gli orari di apertura, i responsabili dell’Associazione incaricata, previo accordo con referente dell’esercizio commerciale, possano periodicamente recuperare dai contenitori stessi il cibo per gatti/animali donato dalla cittadinanza;

2) nome del negozio e relativo indirizzo;

3) nome e cognome del referente del negozio da contattare e relativo numero di telefono;

4) indirizzo e-mail da usare per lo scopo.

PER INFORMAZIONI: Ufficio segreteria e contratti referente dott.ssa Giuliana Peruffo tel: 0429/617588 – e-mail: [email protected]

