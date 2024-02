Este: “Este nel cuore incontra la Città” : appuntamento a Meggiaro-Este Nuova venerdì 23 febbraio

Home Notizie “Este nel cuore incontra la Città” : appuntamento a Meggiaro-Este Nuova venerdì 23 febbraio

Dopo il successo di “Este nel Cuore”, iniziativa, tenutasi lo scorso maggio, dedicata alla cardio-prevenzione e alla formazione della popolazione riguardo all’utilizzo del defibrillatore, il Comune di Este promuove il primo incontro di “Este nel cuore incontra la Città”, grazie alla collaborazione con il Dott. Aristide Bergamasco, i volontari di S.O.G.IT Este e il Comitato di Quartiere Meggiaro-Este Nuova.



L’incontro, gratuito e aperto al pubblico, si terrà venerdì 23 febbraio, alle ore 18, presso la Sala Polivalente Guariento, in via Campagnolo/Lincoln n 23/25 e si svolgerà come una lezione di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore DAE a cura del dott. Aristide Bergamasco e dei volontari S.O.G.IT Este.



Si tratta del primo di una serie di appuntamenti, dedicati a insegnare alla cittadinanza le principali manovre di primo soccorso, che interesseranno quartieri e frazioni della Città.

“Este nel Cuore” vuole proporsi, per il territorio cittadino, come un’iniziativa ricorrente, con l’obiettivo di educare studenti, Associazioni e cittadini alla corretta esecuzione delle manovre di primo soccorso, spesso determinanti per salvare la vita di una persona vittima di arresto cardiaco.

Non si sbaglia mai a fare una rianimazione: l’unica cosa sbagliata è NON farla.

Mappa dei defibrillatori attualmente presenti in città: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1pCO0BN5vel6CFw1gvc8U0BU36erZmO0

(Comune di Este)