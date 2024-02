Este: “Ciarlatani” – 20 febbraio

Home Notizie “Ciarlatani” – 20 febbraio

20 FEBBRAIO 2024 – ore 21.00

SILVIO ORLANDO

CIARLATANI

Ideazioni e Regia Paolo Remón

Traduzione italiana Davide Carnevali

Da Plos Farsantes

e con Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi

Scene Roberto Crea

Luci Luigi Biondi

Costumi Ornella e Marina Campanile

“Ciarlatani” racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Anna Velasco è un’attrice la cui carriera è in fase di stallo. Dopo aver recitato in piccole produzioni di opere classiche, ora lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini. Tra soap opera televisive e spettacoli alternativi, Anna è alla ricerca del grande personaggio che la farà finalmente trionfare. Diego Fontana è un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando in una grande produzione: una serie da girare in tutto il mondo, con star internazionali. Un incidente lo porterà ad affrontare una crisi personale e a ripensare la sua carriera. Questi due personaggi sono collegati dalla figura del padre di Anna, Eusebio Velasco, regista di culto degli anni ’80, scomparso e isolato dal mondo.

“Ciarlatani” sono anche diverse opere in una: ognuno di questi racconti ha uno stile, un tono e una forma particolari. Il racconto di Anna ha uno stile eminentemente cinematografico, con un narratore che ci guida, e in cui sogno e realtà si confondono. La storia di Diego è un’opera teatrale più classica, rappresentata in spazi più realistici. E infine c’è, a mo’ di pausa o parentesi, un’autofiction in cui l’autore dell’opera a cui stiamo assistendo si difende dalle accuse di plagio. Queste storie sono raccontate in parallelo, si alimentano a vicenda, sono specchi degli stessi temi. L’insieme è costruito con capitoli in parte indipendenti, che formano una struttura più vicina al romanzo che al teatro. L’intenzione è che “Ciarlatani” sia una narrazione eminentemente teatrale, ma con un’aspirazione romanzesca e cinematografica.

Infine, “Ciarlatani” è una commedia in cui solo quattro attori viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi. Una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione.

20 FEBBRAIO 2024 – ore 18.00

METTI UNA SERA PRIMA DI ANDARE A…TEATRO

Presso la Sala S.Rocco

(in collaborazione con Pro Loco Este)

Incontro con Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi

Su prenotazione: 3316781335 – [email protected]

METTI UNA SERA A… TEATRO

