Este: BONUS RESIDENZIALITA’ – Avviso agli esercenti – Riapertura termini

L’Amministrazione Comunale di Este con delibera di giunta comunale n. 207 del 22.11.2023 ha istituito una nuova misura di intervento denominata appunto “Bonus Residenzialità” in favore dei cittadini che hanno deciso di stabilire la propria residenza nella Città di Este per motivi occupazionali. Con determinazione n. 80/2024 sono stati riaperti i termini per la manifestazione di interesse: gli esercenti potranno aderire fino al 31 dicembre 2024

Il contributo economico consiste nell’erogazione di “buoni cartacei” spendibili esclusivamente presso gli esercizi-attività commerciali del Comune di Este che aderiranno al presente avviso.

Presentazione delle domande: tempi e modalità

Gli esercizi- attività commerciali interessati devono far pervenire la propria domanda, redatta secondo l’apposito modulo scaricabile di seguito entro il giorno 31.12.2024 ore 12:00, con una delle seguenti modalità:

• PEC: [email protected];

• e-mail: [email protected]

• consegna a mani all’Ufficio Polisportello, Piano terra del palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00; il mercoledì dalle 15:00 alle 17:30, sempre anche senza appuntamento. (Per appuntamento, scrivere a [email protected], oppure telefonare al 0429 617 550, oppure mediante il sito https://este.comune-online.it/web/prenotazioni/prenotazioni-online – Polisportello – Sportello certificazioni e varie).



Le domande di adesione devono riportare il seguente oggetto: “DOMANDA ADESIONE ESERCENTI BONUS RESIDENZIALITÀ – ANNO 2023/2024 (Deliberazione di Giunta n. 207 del 22.11.2023)” denominazione esercizio commerciale”

Per informazioni

Ufficio segreteria e contratti

Avv. Enrica Tramarin, telefono 0429 61751

Dott.ssa Giuliana Peruffo, telefono 0429 617588

[email protected]

Domanda_esercenti adesione Residenzialita

Allegato 135.34 KB formato pdf

Scarica

Avviso_ESERCENTI_Residenzialita_Riapertura_termini.stamped

Allegato 188.37 KB formato pdf

Scarica

