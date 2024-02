Domani al via la sfida con Catania

Nell’ottava giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca i bianconeri della Pallavolo Padova giocheranno in trasferta a Catania, in un match programmato per le ore 20.30 e trasmesso in diretta su volleyballworld.tv. La formazione di coach Jacopo Cuttini si appresta ad affrontare una sfida importante per entrambe le squadre e arriva a Catania carica dopo la recente vittoria contro Milano e nella consapevolezza che, con la stagione nella sua fase finale, ogni punto è cruciale. L’obiettivo per i patavini sarà quello di riuscire a portare in campo l’aggressività e il buon gioco già dimostrati in precedenza con Modena e Milano.

“Nella partita di Catania ci troveremo ad affrontare una squadra che si giocherà la salvezza in questo Campionato – ha dichiarato coach Jacopo Cuttini – e lo farà schierando in campo una squadra di giocatori esperti, con alle spalle diverse stagioni di SuperLega. Per loro si tratterrà di una scontro più che diretto, di una finalissima. Catania ha dimostrato di giocare bene in casa e l’ambiente in cui ci troveremo sarà complesso. Noi siamo pronti ad affrontare questa sfida. La squadra è stata brava ad arrivare a questa partita avendo già portato a casa dei punti con Modena e Milano. Il match di domenica con Milano ci ha dato un buon margine e ci permette anche di affrontare le prossime gare con un pelo in più di tranquillità”.

“Dopo Milano c’è molta più adrenalina e gratificazione. La vittoria con Allianz Milano, dal punto di vista tecnico e del risultato, rappresenta un giusto premio per tutto il percorso di crescita che i ragazzi hanno fatto dall’inizio di questa stagione di SuperLega e per come ciascuno di loro si è presentato in campo in questa importante fase del Campionato, dove ogni punto è pesante e fondamentale. Quelli fatti domenica credo siano tra i più pensanti di tutta la stagione. A Catania affronteremo la sfida con questo spirito, con quello di una squadra giovane e a tratti esuberante, che deve portare in campo quell’aggressività e quel buon livello di gioco che ha saputo dimostrare con Modena e Milano”, ha concluso il coach bianconero.

(Pallavolo Padova)