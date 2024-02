Pubblicata il 12/02/2024

La Festa di San Valentino a Monselice ha origini molto antiche ed è legata alla presenza delle spoglie di san Valentino nell’oratorio di San Giorgio.

Mercoledì 14 febbraio la centrale Piazza Mazzini si anima con la “Piazza del Cuore”, mercatino di golosità e di idee regalo artigianali sul tema dell’amore.

Domenica 11 e mercoledì 14 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa presso l’oratorio di San Giorgio, dove sono esposte le reliquie di San Valentino, si terrà la tradizionale cerimonia di benedizione delle piccole chiavi dorate che vengono consegnate ai fedeli quale simbolo a protezione della salute e degli innamorati.

Per tutto il periodo della festa i negozi saranno aperti con vetrine a tema e promozioni speciali. Premi in palio per chi partecipa all’iniziativa “La foto del Cuore” con un selfie romantico a Monselice. Inoltre menù di san Valentino nei ristoranti aderenti all’iniziativa.