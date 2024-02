Dal 5 al 14 febbraio partecipa al contest “La foto del cuore”!

A partire dal 5 febbraio scatta un selfie romantico nelle vie e nelle piazze della città, accanto al cuore installato sul Belvedere della salita delle Sette Chiesette o con lo sfondo delle proiezioni luminose di Piazza Mazzini, poi postalo su Facebook taggando @monselicè entro le 23:59 di martedì 14 febbraio.

COME SI VOTA – Per votare metti “Mi piace” sulla tua foto preferita. Le 14 foto con più “Mi piace”, vinceranno fantastici premi offerti da:

1° LA PARENTESI: 1 buono valore € 60,00

2° OSTERIA LA CAMPANA : 1 buono valore € 50,00

3° ENOTECA AL CAVEAU: 1 buono per due bottiglie del valore di euro 50,00

4° RISTORANTE OTTAVA: 1 buono per una cena del valore di euro 50,00

5° GOODY BAKERY : 1 buono di euro 30,00 per un dolce

6° EGINA : 1 buono di euro 30,00

7° MISTICANZA 54 : 1 buono da euro 25,00 (lo predispone lui)

8° ENOTECA PESAVENTO : 1 buono per 2 aperitivI per 2 persone

9° ARCHIVIO 62: 1 buono per aperitivo per 2 persone

10° LA RISERVA : 1 buono per aperitivo per 2 persone

11° ENOTECA CAVEAU: 1 buono per aperitivo per 2 persone (euro 25,00)

12° BOTTEGA D’ACQUA : 1 un buono per una bottiglia Chardonnay

13° ROMA CAFE’ : 1 buono per cioccolata con panna per due persone

14° PIZZA COMICS : 1 buono per tranci pizza per 2 persone

Le premiazioni si terranno il 3 marzo ore 17.00 in Piazza Mazzini, in occasione della Festa di Carnevale di Monselice.