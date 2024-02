Rigo (Lega – LV): “Arena di Verona, ‘Va pensiero’ a Sanremo. Verona capitale mondiale della lirica, un orgoglio tutto Veneto”

09 febbraio 2024

(Arv) Venezia 9 feb. 2024 – “Immensa emozione quella di ieri sera quando è salito sul palco dell’Ariston a Sanremo il Coro della Fondazione dell’Arena di Verona, cantando ‘Va pensiero’ dal Nabucco per ricordare che il canto lirico è Patrimonio Unesco. Verona si conferma capitale della lirica. Un primato che riempie di orgoglio tutti i veronesi e i veneti”. Così il consigliere regionale veronese Filippo Rigo, dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta, in merito grande evento mondiale che ci sarà a Verona in giugno per celebrare Puccini, inserito negli eventi celebrativi del canto lirico Patrimonio Unesco.

“Verona capitale mondiale della lirica all’Arena di Verona – commenta Rigo – accoglierà il prossimo 7 giugno, in diretta in mondovisione sui canali Rai, il più grande evento d’opera mai realizzato. Evento che sancisce l’importanza della nostra prestigiosa Arena di Verona quale luogo simbolo mondiale del ‘bel canto, una tradizione tutta italiana che a partire dal Settecento è stata il punto di riferimento della musica e dell’opera lirica prima europea e ora mondiale ed è diventata Patrimonio Unesco. La nostra Arena però è anche un volano straordinario per l’economia veronese e veneta, capace di richiamare ogni anno milioni di appassionati e turisti da tutto il mondo”, conclude Filippo Rigo.

(Regione Veneto)