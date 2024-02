(Arv) Venezia 9 feb. 2024 – “Ricorre il Giorno del ricordo: dobbiamo fare memoria di ogni violenza, per evitare di viverla nuovamente. La ferita della lotta agli Italiani in terra Giuliana e Dalmata è dolorosa”. Così il portavoce dell’Opposizione in Consiglio regionale del Veneto, Arturo Lorenzoni, nella ricorrenza celebrata il 10 febbraio di ogni anno.

(Regione Veneto)