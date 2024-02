Comune di Padova: provvedimenti di viabilità. Strade chiuse. Aggiornato in data 9 febbraio 2024

Saranno chiuse al traffico veicolare:

via San Francesco, tratto prospiciente il civico 190, venerdì 16/02/2024 e lunedì 19/02/2024, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, per un lavoro di pavimentazione in un il cantiere edile;

via Loreto e via Agrigento, per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiori a 50 m., da mercoledì 14/02/2024 a venerdì 14/06/2024, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 con contemporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, per la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti;

via Curzola, tratto compreso tra via Dignano e via E. Bernardi, mercoledì 14/02/2024, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori per lo smontaggio di una gru da un cantiere edile;

via Andrea Gritti, tratto compreso tra il numero civico 3/A e via D. Manin, da lunedì 19/02/2024 a martedì 20/02/2024, dalle ore 7:30 alle ore 17:00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori per il rifacimento dell’intonaco esterno di un edificio;

via Rudena, tratto compreso tra riviera Del Businello e via Umberto I, lunedì 19/02/2024, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per l’installazione in quota di dissuasori per piccioni in un edificio;

via Teobaldo Ciconi, tratto prospiciente il numero civico 12, da lunedì 12/02/2024 a venerdì 16/02/2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per una modifica di un allaccio alla condotta del gas;

via Cesare Battisti, tratto compreso tra riviera Dei Ponti Romani e via Degli Zabarella, dalle ore 9:00 di lunedì 12/02/2024 a mercoledì 14/02/2024, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per una riparazione urgente alla condotta fognaria;

via Venezuela, sabato 10/02/2024, dalle ore 8:00 alle ore 15:00 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per la potatura delle alberature.

