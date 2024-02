Vianello (Lega-LV): “Riviera del Brenta, artigiani usano intelligenza artificiale al servizio del loro genio e della loro creatività”

09 febbraio 2024

(Arv) Venezia 9 feb.2024 – “Grazie a un chip creato dall’intelligenza artificiale e inserito in un paio di scarpe di lusso realizzate in Riviera del Brenta, arriveranno importanti input sulle tendenze di mercato. Non è il futuro, ma la realtà di oggi grazie al genio dei nostri artigiani: le ballerine create dai nostri maestri ed elaborate con l’intelligenza artificiale diventano così protagoniste nello stand della Regione del Veneto in occasione del World AI Cannes Festival”. Lo dice Roberta Vianello, consigliere regionale veneziano di Lega – Liga Veneta, a commento della notizia apparsa oggi sui giornali locali.

“La Regione del Veneto – prosegue Vianello – ha voluto far conoscere le nuove frontiere della tecnologia anche in un ambito come quello della moda. In questo caso si tratta dell’idea, nello specifico, di un’azienda calzaturiera della Riviera del Brenta che ha creato un progetto con un’impresa specializzata in tecnologie virtuali, il cui fine ultimo è quello di valorizzare e proteggere le produzioni Made in Italy. L’intelligenza artificiale diventa così utile e di supporto al lavoro dei nostri mastri artigiani. La cui maestria è unica e irripetibile, ma che in questo caso viene accompagnata da strumenti moderni ed utili per analizzare i bisogni dei clienti e le tendenze del mercato. Il genio e la flessibilità dei nostri imprenditori sono senza uguali al mondo”.

(Regione Veneto)