Montanariello (Pd): “Veneto territorio tra i più inquinati d’Europa. Servono interventi straordinari, l’assessore all’ambiente dica cosa intende fare. Presentata interrogazione”

09 febbraio 2024

(Arv) Venezia 9 feb. 2024 – “Le ordinanze di blocco del traffico, vigenti ormai in quasi tutti i comuni del Veneto, e gli incentivi per la rottamazione di stufe, caldaie e autoveicoli inquinanti, non sono più misure sufficienti all’abbassamento dei limiti di inquinanti nell’atmosfera. È evidente che servano interventi straordinari nell’immediato e soprattutto una revisione attenta dei Piani Aria ed Energia, nonché maggiori investimenti per i servizi di trasporto pubblico, nel medio e lungo termine”. La presa di posizione è del consigliere regionale del Partito Democratico Jonatan Montanariello, primo firmatario di un’interrogazione sull’argomento rivolta all’assessore all’ambiente e sottoscritta dai colleghi dem Francesca Zottis, Vanessa Camani e Andrea Zanoni.

“I rilievi di questi giorni – prosegue l’esponente dem – stanno facendo emergere concentrazioni di polveri sottili ben più alte di quelle stabilite dall’OMS e dimostrano ancora una volta come il Veneto sia una delle regioni più inquinate d’Europa. In particolare, il recente rapporto 2023 di Legambiente e questa prima parte dell’anno indicano Venezia tra le città più inquinate d’Italia, ma la bocciatura riguarda anche Vicenza, Padova, Rovigo, Verona e Treviso. Tutto questo con ricadute pesantissime per la salute delle persone, in particolare bambini e soggetti fragili. Pediatri e medici di base, infatti, registrano un aumento esponenziale di casi di tosse e infezioni delle vie respiratorie e consigliano di uscire solo se necessario, possibilmente indossando mascherine. È doveroso poi ricordare che la Corte di Giustizia Europea ha più volte condannato l’Italia e il Veneto per la recidiva violazione della Direttiva sulla qualità dell’aria, il che ha comportato e comporterà il pagamento di pesanti sanzioni economiche”.

Secondo Montanariello “Non si può sempre sperare che sia l’arrivo della pioggia a risolvere il problema. Vogliamo sapere quali siano le strategie a breve-medio termine che la Giunta regionale intende adottare per il contrasto all’inquinamento atmosferico, a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini del Veneto”.

(Regione Veneto)