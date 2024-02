L’ENTUSIASMO DEGLI ALLIEVI AI TRICOLORI INDOOR

Sabato e domenica riflettori ancora puntati su Ancona dopo la scorpacciata di medaglie dello scorso weekend con U20 e U23. Atleti di Assindustria Sport in gara anche a Padova, Piacenza, Pordenone, Firenze e Fara di Soligo.

Il futuro dell’atletica in vetrina ad Ancona per i Campionati Italiani Allievi indoor di sabato 10 e domenica 11 febbraio, secondo weekend tricolore del 2024 al PalaCasali. Dopo gli U23 e U20, e le sette medaglie conquistate da Assindustria Sport, stavolta è il turno degli U18, nati nel 2007 e 2008, giovani atleti che quest’anno possono ambire a partecipare agli Europei di categoria in programma a Banska Bystrica, in Slovacchia, dal 18 al 21 luglio.

Nell’elenco degli iscritti spicca Nurah Mandy Fadika (nella foto), premiata come atleta dell’anno dal Comitato padovano della Fidal nel 2023 e tra le atlete da battere nel salto in alto. Con lei anche Santiago Prenzato (60), Edoardo Pinato (asta), Vittoria Masiero (60 e 60hs) ed Elena Moressa (asta).

I Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona saranno trasmessi in diretta streaming su www.atletica.tv sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Ma, come d’abitudine, sarà un weekend densissimo di appuntamenti. Al Palaindoor Padova, sabato e domenica, sono in programma la 7^ e l’8^ manifestazione invernale del 2024, con in pista e in pedana una quarantina di atleti gialloblù, tra cui diversi dei medagliati dei Tricolori Juniores e Promesse, a partire da Laura Franceschi (60 e lungo), Giovanni Lazzaro (4×200), Jacopo Albertin (4×200) e Martina Agostini (60hs). Con loro anche il pluricampione italiano paralimpico Gianmarco Ballin, sui blocchi nei 400 T38.

E se Enrico Gazzato sabato lancerà il martello a Piacenza, sulla scia del primato personale realizzato nello scorso weekend a Conegliano, domenica si ripeterà a Pordenone gareggiando assieme a Keren Mbongo e Giulio Moressa. Ostacoli per Jacopo Zanatta al Firenze Meeting, mentre a Farra di Soligo Nikol Marsura guida 14 atleti gialloblù nel 1° Cross Colli di Soligo.

Spazio anche ai più giovani, infine, con la 3^ Manifestazione invernale nell’impianto al coperto dello Stadio Colbachini: in programma alto e disco cadette, lungo e disco cadetti. Il maltempo porta invece al rinvio delle previste gare di lanci e marcia.

(Assindustria Padova)