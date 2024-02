Gruppo consiliare Pd: “Ulss 2, Monastier (TV). Perché 1,5 mln annui al Privato per un nuovo Pronto soccorso? Presentata interrogazione”

09 febbraio 2024

(Arv) Venezia 9 feb. 2024 – “Perché l’Ulss 2 si è prodigata per far assegnare un finanziamento da 1,5 milioni di euro l’anno a una struttura privata per realizzarvi un Pronto soccorso, invece di investire sul potenziamento delle proprie strutture ospedaliere e territoriali?”.

La domanda, contenuta in un’interrogazione rivolta all’assessore regionale alla Sanità, è dei consiglieri regionali del Pd Andrea Zanoni, Chiara Luisetto, Anna Maria Bigon, Vanessa Camani e Francesca Zottis. Al centro, “il finanziamento assegnato alla struttura privata convenzionata Giovanni XXIII di Monastier (TV)”.

“Risorse – evidenzia Zanoni, primo firmatario dell’interrogazione – destinate all’apertura di un Pronto soccorso privato che aprirà nell’aprile 2024 e che si occuperà di casi non gravi, in particolare di codici bianchi e verdi. Se da un lato il DG dell’Ulss 2 parla di operazione di sgravio per il Pronto soccorso dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dai medici di medicina generale (FIMMG) e dal fronte sindacale con la CGIL giungono invece forti contrarietà. Appare evidente la necessità di investire prioritariamente nelle strutture pubbliche, mentre questa appare come l’ennesima operazione di smantellamento a favore dei privati”.

Zanoni e i consiglieri Dem vogliono inoltre sapere “chi gestirà il servizio di ambulanza che porterà i pazienti gravi dal Giovanni XXIII di Monastier al Ca’ Foncello di Treviso? Quante risorse sono state assegnate per il 2023 al presidio ospedaliero Giovanni XXIII per smaltire le liste di attesa e quali sono state le prestazioni assegnate a tale struttura? Quanto durerà la convenzione tra l’Ulss 2 e il Giovanni XXIII per il Pronto soccorso e, soprattutto, come saranno remunerate le prestazioni erogate in riferimento al meccanismo di finanziamento a funzione previsto per il Pronto soccorso?”.

(Regione Veneto)